أوف سايد وبوما في نهائي سبورت يارد

الدمام ـ الرياضية | Monday, 12 June 2017 - 00:00 am

تختتم اليوم الإثنين منافسات بطولة سبورت يارد الرمضانية الثالثة بالمباراة النهائية التي ستجمع فريقي أوف سايد وبوما. وسيتم تتويج البطل على طريقة الدوري السعودي للمحترفين، وفقاً للاتفاقية الموقعة بين رابطة دوري المحترفين وسبورت يارد وذلك بحضور ممثلين عن الرابطة وعدد من النجوم. وسيحصل البطل على درع سبورت يارد مصمم خصيصاً للبطولة و15 ألف ريال.

وحل في اليوم الرابع عشر من منافسات البطولة عمر باخشوين عضو اللجنة الفنية بالاتفاق، والزميل الإعلامي سعيد الهلال، ووليد الرميح عضو شرف نادي الاتفاق، الذين تسلموا وسام البطولة من قبل اللجنة المنظمة.