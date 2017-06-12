المهاجرون بطل دورة زلوم على حساب الجنرال

عرعر ـ أنور قمقوم | Monday, 12 June 2017 - 00:00 am

توج فريق المهاجرون ببطولة دورة زلوم الرمضانية التي أقيمت تحت شعار "وطن بلا مخالف" في ملعب الزيتون بعد فوزه على الجنرال 3ـ2.

وأقيمت المباراة النهائية برعاية شالح بن ساير الشمري رئيس بلدية زلوم، وحضور العقيد عبد المنعم بن حسن الحيزان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات بمنطقة الجوف، والنقيب سالم بن سعيد الحربي، وعازم بن حريفض الرويلي مدير الهلال الأحمر بزلوم.

وبعد نهاية اللقاء قدم سلطان سايل الرويلي رئيس اللجنة المنظمة عضو المجلس البلدي شكره للحضور، ولبلدية زلوم والمجلس البلدي والمديرية العامة للجوازات بالجوف.

وحصل فريق العمارية على جائزة الفريق المثالي، ومناع الرويلي من فريق المهاجرون على لقب هداف البطولة، وزميله مشعل الرويلي على كأس أفضل حارس.