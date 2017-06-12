الفيحاء يجدد عقد عبدالإله الفهد لموسمين

المجمعة - الرياضية | Monday, 12 June 2017 - 11:28 am

أعلن نادي الفيحاء تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبد الإله الفهد، لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام ثالث.



وكان الفهد قد انضم للفيحاء قبل موسمين، وقدم مستويات متميزة ضمن صفوف الفريق، وساهم في حسم صعوده إلى دوري جميل السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.



وجاء الإعلان عن تجديد العقد، عبر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء على موقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث نشر تغريدة ذكر فيها "جددت إدارة الفيحاء عقد لاعب الفريق الاول بالنادي الكابتن عبد الإله الفهد لمدة سنتين مع أفضلية التجديد لسنة أخرى، بالتوفيق له مع البرتقالي".