رئيس فنزويلا يُمجد إنجاز منتخب الشباب في المونديال

كاراكاس - الألمانية | Monday, 12 June 2017 - 11:41 am

هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منتخب بلاده لكرة القدم تحت 20 عاما بفوزه بوصافة بطولة كأس العالم للشباب عقب هزيمته في المباراة النهائية أمام المنتخب الإنجليزي، مشيرا إلى أن الفريق ضرب مثلا للعمل الجماعي في مواجهة الأضرار التي يقوم بها معارضوه السياسيون في البلاد، على حد قوله.



وقال مادورو: "أرغب في أن أعترف بجدارة المنتخب الوطني تحت 20 عاما وأن أمنحه عناقا حارا، بسبب الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال كرة القدم بكوريا الجنوبية، فليحيا منتخب فنزويلا".



وخسر المنتخب الفنزويلي صفر / 1 أمام نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية لمونديال الشباب التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد بمدينة سورن بكوريا الجنوبية بهدف سجله اللاعب دومنيك كليفر لوين في الدقيقة .34



وفي الشوط الثاني انطلق المنتخب الفنزويلي في الهجوم وحصل على ركلة جزاء أضاعها لاعب الوسط ادالبرتو بينياراندا.



وأعرب مادورو عن أسفه عن ضياع فرصة التعادل التي كانت قريبة للغاية من منتخب فنزويلا، إلا إنه في الوقت نفسه أكد أن الإنجاز الذي حققه منتخب بلاده في مونديال الشباب يعود الفضل فيه إلى الثورة الفنزويلية التي أرست سياسة تعميم التعليم والرياضة بقيادة الرئيس الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز (2013/1999).



واستطرد مادورو قائلا: "لماذا نجح هؤلاء الفتيان؟، لأنهم يتعاملون بحب ولأنهم حصلوا على التعليم اللازم، ولأن الرياضة أصبحت معممة في فنزويلا، لماذا نجحوا؟، لأنهم يعملون كفريق".



وعقد مادورو مقارنة بين ما حققه منتخب فنزويلا للشباب وما تقوم به أحزاب المعارضة في بلاده التي يتهمها دائما بالتسبب في الإضرار بالمصالح العليا والعمل لصالح أطراف خارجية.



واختتم الرئيس الفنزويلي قائلا: "تخيلوا أن هذا الفريق باع نفسه إلى الفريق المنافس، إنجلترا، وبدأ يحرز الأهداف في مرماه هو، هذا ما أراه يقوم به اليمين في فنزويلا، إنه يلعب لصالح فرق أخرى في العالم ويلحق الضرر بالفريق الفنزويلي".