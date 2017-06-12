كوبر: الخسارة أمام تونس لن تؤثر على المستقبل

القاهرة - رويترز | Monday, 12 June 2017 - 12:56 pm

قال هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر إنه متفائل رغم الخسارة أمام تونس في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا لكرة القدم بالكاميرون 2019.



وخسر منتخب مصر 1-صفر بهدف أحرزه ياسين الخنيسي مع بداية الشوط الثاني للمباراة.



واضاف مدرب منتخب مصر في تصريحات للصحفيين "متفائل رغم الخسارة وواثق في قدرة الفريق على التعويض فما زال مشوار التصفيات في بدايته".



وتابع "لم يكن المنتخب المصري غائبا عن المباراة فقد كان الأفضل في الشوط الثاني رغم تلقي مرماه لهدف خلاله. أعترف بأن هناك أخطاء وقع فيها فريقي خاصة فيما يتعلق بتبادل ونقل الكرة".



وأشار كوبر إلى أن التأخير في اجراء التغييرات كان يقوم على "الأمل في أن يصنع عبد الله السعيد فرصة كما اعتدنا منه لانه لاعب يستطيع أن يصنع الفارق".



وأضاف " من الصعب الحفاظ على نفس المستوى الذي وصل إليه الفريق في بطولة الأمم الافريقية. مباراة تونس تقام في ظروف مختلفة تماما" مشيرا إلى أن المنتخب التونسي فريق قوي للغاية وقدم أداء جيدا.



وأكد الحارس عصام الحضري قائد منتخب مصر أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني في اختياراته للتشكيلة مشيرا الى انه بقدر حزنه لعدم المشاركة "إلا أنه لا يجد غضاضة في أن يكون احتياطيا أو خارج القائمة تماما".



وتصدر المنتخب التونسي المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من النيجر وسوازيلاند بينما ظل منتخب مصر بدون رصيد.