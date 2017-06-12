باوزا يبدى تفاؤله بكسب نقاط تايلاند

الرياضية - رويترز | Monday, 12 June 2017 - 15:04 pm

أبدى الأرجنتيني ادغار باوزا مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم تفاؤله بامكانية فوز فريقه على تايلاند غدا الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 مؤكدا ان بدايته مع الامارات ستكون "موفقة".



وتسعى الامارات لتحسين مركزها حيث تملك تسع نقاط من سبع مباريات في المركز الرابع بفارق ثماني نقاط عن تايلاند متذيلة الترتيب قبل لقاء الفريقين غدا على ملعب راجامنجالا في العاصمة بانكوك.



وقال باوسا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء والذي اقيم الاثنين إنه متفائل وسعيد بمهمته مع المنتخب "على الرغم من قصر فترة الاعداد وتعدد الغيابات بالفريق".



وأضاف باوزا في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الاماراتي على الانترنت "أثق في أن بدايتي ستكون موفقة مع منتخب الإمارات عند مواجهة تايلاند. حالة اللاعبين جيدة وظهروا بمستويات مميزة. تجاوبوا معي خلال التدريبات والتحضيرات التي سبقت المباراة".



وتتصدر اليابان والسعودية واستراليا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة لكل منهم وذلك عقب فوز استراليا على السعودية 3-2 يوم الخميس الماضي.



وعن مدى تأثير اتساع الفارق بين الامارات والمنتخبات الثلاثة الاخرى لسبع نقاط قال باوسا "هذه النتيجة لا تشكل أي عبء علينا لأننا نسعى لتحقيق الفوز.



"نسعى للفوز سواء أمام تايلاند أو في المباريات المقبلة أمام السعودية والعراق وتقليل الفارق في النقاط حتى تظل فرصة الفريق في نيل إحدى بطاقات التأهل قائمة.



"يحدوني الأمل أن تخدمنا الظروف ونحقق طموحات الجماهير على الرغم من صعوبة المهمة".



وأشار باوسا الى انه سعى للتأقلم مع اللاعبين ومعرفة قدراتهم خلال الفترة الماضية.



وقال "حاولت على قدر المستطاع الوقوف علي قدرات وإمكانات اللاعبين الفنية واستفدت كثيرا من تجربة لاوس في التعرف علي اللاعبين وقدراتهم من خلال تلك المباراة".



وحققت الامارات انتصارا كبيرا بنتيجة 4-صفر على لاوس يوم الأربعاء الماضي في مباراة ودية شكلت الظهور الأول للمدرب الأرجنتيني باوزا مع الفريق.



وأضاف باوزا"أنا سعيد بالعمل مع هذا المنتخب وبالجهد الكبير الذي بذل في إعداد الفريق بشكل جيد. نتطلع للعودة للإمارات بالنقاط الكاملة".





وكان ادغار باوزا (59 عاما)، الذي أقيل من تدريب منتخب الأرجنتين في ابريل نيسان الماضي بسبب تراجع النتائج، يأمل في تكون فترة الاعداد لمباراة تايلاند أطول من ذلك.



وقال باوزا "كنت أفضل قضاء شهر لإعداد المنتخب على أقل تقدير وليس 12 يوما فقط. عموما فقد حاولنا إستغلال تلك الفترة القصيرة بشكل جيد وتحضير اللاعبين فنيا وبدنيا للمهمة الأولى اليوم.



"نأمل أن نوفق في تلك المهمة وأن نستطيع إسعاد الجماهير".



ويتطلع باوزا الى ان تؤدي "إمكانات لاعبي الإمارات وتجاوبهم وتفاعلهم معي لنجاح تجربتي وامتدادها. تجربة تدريب الأرجنتين لا يمكن وصفها بانها غير موفقة ولكنها مهمة لم تكتمل".



وأكد المدرب الارجنتيني انه وخلال استعراضه لاداء المنتخب التايلاندي "وجدت أنه يختلف كثيرا عن الفريق الذي واجهه منتخب الامارات على أرضه خلال مباراة الذهاب.



"تم تغيير مدرب الفريق وكما تم تغيير بعض اللاعبين. نحن جاهزون للمباراة ولتحقيق الفوز في كل الاحوال".