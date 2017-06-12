اتحاد القدم يبعد الشهري عن المنتخب

الرياض- الرياضية | Monday, 12 June 2017 - 22:42 pm

قدّمت لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي لكرة القدم خلال تقديرها لمدرب الأخضر الشباب سعد الشهري بعد انتهاء عقده التدريبي مع المنتخب، وذلك نظير ما قدمه من عمل وجهد خلال الفترة السابقة، متمنيةً له دوام التوفيق والنجاح، كما تم تكليف المدرب السعودي صالح المحمدي بالإشراف الفني على الأخضر الأولمبي خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس أسيا تحت 23 عامًا 2018م في شهر يوليو المقبل.



جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة رئيس الاتحاد رئيس اللجنة عادل عزت، وبحضور أعضاء اللجنة طارق كيّال، ناصر الجوهر، الدكتور خالد بن مقرن، موسى الزياد، ومحمد الزهراني.



كما حضر الاجتماع الذي أقيم بقاعة الاجتماعات في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة الأمين العام للاتحاد عادل البطي.



وفي بداية الاجتماع رحّب رئيس اللجنة عادل عزت بالأعضاء، متمنيًا أن تحقق اللجنة الأهداف التي تصبو إليها من خلال وضع الخطط والبرامج للمنتخبات ومتابعتها والإشراف عليها بما يسهم في تطور كرة القدم السعودية.



واستمعت اللجنة خلال اجتماعها إلى تقرير مفصل من المشرف العام السابق على المنتخبات السنية حمد الصنيع استعرض فيه مشاركة المنتخب السعودي لدرجة الشباب المشارك في كأس العالم تحت 20 عامًا بالإضافة إلى برامج وخطط المنتخبات السنية، كما اطلعت اللجنة على روزنامة المعسكرات والاستحقاقات المقبلة للمنتخبات التي قدمها الدكتور خالد بن مقرن.



وتم خلال الاجتماع مناقشة تعيين مشرف عام على المنتخبات السنية، حيث تم تكليف أعضاء اللجنة برفع الأسماء المقترحة إلى رئيس الاتحاد، على أن يكون المشرف المرشح وفق معايير أساسية يشترط توافرها فيه، وذلك يأتي ذلك بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد بتعيين المشرف السابق للمنتخبات السنية حمد الصنيع رئيسًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.