هيئة الإعلام المرئي والمسموع توقف استقبال قنوات "beinsports" القطرية

واس - الرياضية | Monday, 12 June 2017 - 22:51 pm

أوقفت هيئة الإعلام المرئي والمسموع استيراد أجهزة استقبال قنوات بي إن الرياضية جدة 17 رمضان 1438 هـ الموافق 12 يونيو 2017 م واس



أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قراراً بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات بي إن الرياضية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها، وذلك لعدم حصول القنوات على الترخيص الإعلامي الخاص بذلك.



وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في بيان لها اليوم، حرصها على حقوق المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن الاشتراكات الحالية لن تتأثر بهذا القرار.