ميلان يعلن التعاقد مع لاعب بورتو أندريه سيلفا

رويتز - الرياضية | Monday, 12 June 2017 - 21:25 pm

قال بورتو المنافس في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إن مهاجمه أندريه سيلفا انضم لميلانو الايطالي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو (44.8 مليون دولار).



وشارك المهاجم البالغ عمره 21 عاما، الذي وقع عقدا مع ميلانو حتى 2022، في 32 مباراة بالدوري مع بورتو في الموسم المنصرم وسجل 16 هدفا، كما أحرز أربعة أهداف في ثماني مباريات في دوري أبطال اوروبا.



وسيدفع ميلانو 38 مليون يورو مقابل ضم سيلفا وقال بورتو في بيان بموقعه على الانترنت: "إن القيمة قد تزيد بواقع مليوني يورو إضافيين".



وأنهى ميلانو دوري الدرجة الأولى الايطالي في المركز السادس ليحصل على مكان في الأدوار التمهيدية للدوري الاوروبي ويضع حدا لغيابه عن المسابقات القارية الذي استمر ثلاثة مواسم.