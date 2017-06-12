العراق يبحث عن مفاجأة أمام اليابان رغم ضياع فرصة التأهل

رويتز - الرياضية | Tuesday, 13 June 2017 - 00:30 am

فقد منتخب العراق فرصته بالفعل في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 لكن هذا لن يمنعه من محاولة تحقيق مفاجأة أمام اليابان غدا الثلاثاء في أول مباراة رسمية للمدرب باسم قاسم، ويحتل العراق، الذي لم يتأهل لكأس العالم منذ 1986، المركز الخامس في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط من سبع مباريات ويتأخر بفارق 12 نقطة عن المركز الثالث المؤهل لخوض ملحق التصفيات، فيما تتصدر اليابان المجموعة برصيد 16 نقطة بالتساوي مع السعودية واستراليا قبل ثلاث جولات على النهاية.



وتولى قاسم، مدرب القوة الجوية بطل كأس الاتحاد الآسيوي، قيادة منتخب العراق مؤقتا الشهر الماضي بعد إقالة راضي شنيشل لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، وفاز العراق 1- صفر على الأردن وتعادل بدون أهداف مع كوريا الجنوبية في مباراتين وديتين تحت قيادة قاسم الطامح لتحقيق مفاجأة أمام اليابان في طهران.



وقال شرار حيدر نائب رئيس الاتحاد العراقي اليوم الاثنين: "رغم ضياع فرصة التأهل نعتبر هذه المباراة مهمة ونحن مطالبون بالعودة للانتصارات".



وأضاف في تعليقات لوسائل اعلام عراقية: "نريد استعادة التوازن بعد عدة هزائم واسترد المنتخب الوطني شخصيته بالفعل مع المدرب باسم قاسم وبدأت بصماته تتضح على أداء الفريق".



وتابع: "وزع الاتحاد تذاكر مجانية على الجماهير العراقية لضمان حضور أكبر عدد لدعم الفريق في ملعب باس في إيران".



وخسر العراق 2-1 في اليابان بعد هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراتهما السابقة بالتصفيات في أكتوبر الماضي.



وقال قاسم: "هذا المنتخب قادر على طمأنة جماهير العراق رغم صعوبة مواجهة اليابان، أنه سيترك منصبه إذا تم الاستقرار على التعاقد مع مدرب جديد".