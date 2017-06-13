دورة الشبحة تكشف المواهب الشابة

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Tuesday, 13 June 2017 - 00:00 am

شهدت الدورة الرمضانية لمركز الشبحة، والتي اختتمت أمس الأول، بروز عدد من المواهب في مختلف المجالات الرياضية المصاحبة للبطولة، والتي مثلت أبرز مكاسب البطولة التي شهدت نجاحات كبيرة في التنظيم.

وبرز اسم عبد الرحيم مسلم أفضل لاعب في البطولة، كأكثر المواهب الشابة إقناعاً للمتابعين ومراقبي البطولة، فيما كان سلطان سالم المعلق الشاب موهبة تستحق التكريم والرعاية، بعد تألقه في التعليق على مباريات البطولة جميعها.

وكان محمد مبروك من بين أهم الأسماء العاملة في البطولة من خلال اللجنة الإعلامية، حيث بذل كثيراً من الجهود لإبراز الدورة وإيصال المعلومات والصور إلى كافة وسائل الإعلام.