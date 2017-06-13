بوفون يحلم بكأس جديدة

روما ـ الفرنسية | Tuesday, 13 June 2017 - 00:00 am

أعلن حارس مرمى نادي يوفنتوس لكرة القدم الدولي الإيطالي جانلويجي بوفون أنه سيواصل اللعب لما بعد كأس العالم 2018 في روسيا، بشرط إحراز فريقه لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان الحارس الأسطوري البالغ 39 عاماً، أعلن مراراً أنه سيعتزل اللعب نهائياً بعد المونديال الروسي. إلا أنه قال في تصريحات أمس الإثنين أنه سيبقى مع فريق "السيدة العجوز" لموسم إضافي بعد ذلك، في حال تمكنه من إحراز لقب المسابقة القارية الأبرز الموسم المقبل، علماً بأنه اللقب الكبير الوحيد الذي يفتقده بوفون.

وخاض بوفون مع المنتخب الإيطالي 169 مباراة دولية (رقم قياسي)، وأحرز معه لقب كأس العالم 2006. وستكون مشاركة بوفون في مونديال روسيا السادسة له في كأس العالم، علماً بأن إيطاليا تتشارك حالياً مع إسبانيا صدارة المجموعة السابعة برصيد 16 نقطة لكل منهما، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى البطولة العالمية.