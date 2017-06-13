سانتوس يرشح البرتغال للقب

لشبونة ـ الفرنسية | Tuesday, 13 June 2017 - 04:38 am

أكد فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال بطل أوروبا لكرة القدم أن فريقه يخوض كأس القارات في روسيا من 17 الحاري حتى 2 المقبل بهدف إحراز اللقب.

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي في لشبونة أمس الإثنين "ستكون بطولة صعبة جداً، لكن منتخب البرتغال يشارك دائماً كمرشح للقب".

وتابع "إننا نتحمل دائماً مسؤولياتنا ونخوض كل مباراة بهدف الفوز فيها".

وأضاف "قلت قبل عام إن البرتغال تشارك في كأس أوروبا 2016 من أجل إحراز اللقب. قلت إننا لم نكن مرشحين. احتفظ بنفس الثقة اليوم".

وقاد سانتوس (62 عاماً) البرتغال إلى لقب كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على فرنسا 1-0 بعد التمديد في المباراة النهائية صيف 2016. وتلعب البرتغال في كأس القارات ضمن المجموعة الثانية إلى جانب ألمانيا بطلة العالم وتشيلي بطلة أمريكا الجنوبية وأستراليا بطلة آسيا.