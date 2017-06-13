نيوزيلاندا تهدد بأصغر مدرب

سيدني ـ الألمانية | Tuesday, 13 June 2017 - 00:00 am

رغم كونه مسؤولاً عن المنتخب صاحب أدنى تصنيف من بين جميع المنتخبات الثمانية المشاركة في النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات، قال أنتوني هودسون المدير الفني للمنتخب النيوزيلاندي لكرة القدم إن فريقه يمتلك المقومات التي يحتاج إليها أي فريق لتفجير بعض المفاجآت وتوجيه بعض الصدمات للمنافسين في هذه البطولة.

ويستعد هودسون ـ 36 عاماًـ نجل ألان هودسون نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي السابق إلى ترك بصمة في تاريخ البطولة، إذ سيكون أصغر مدرب يشارك في البطولة على مدار تاريخها حتى الآن.

ويحتل المنتخب النيوزيلاندي المركز الـ 95 في التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويستهل المنتخب النيوزيلاندي مسيرته في البطولة بلقاء نظيره الروسي في المباراة الافتتاحية المقررة في 17 يونيو الحالي بمدينة سان بطرسبرج. ويحتاج المنتخب النيوزيلاندي إلى الارتقاء بمستواه بعض الشيء إذا أراد تفجير المفاجآت في كأس القارات بروسيا.