سانت بطرسبرج يستضيف الافتتاح والنهائي

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 13 June 2017 - 00:00 am

يقترب موعد نهائيات كأس العالم روسيا 2018 شيئاً فشيئاً، حيث تتواصل عمليات البناء والتشييد على قدم وساق في كل ملاعب البطولة. وكما جرت العادة كل شهر، يقدم موقع FIFA.com تقريراً حول مستجدات التقدم المحرز في الطريق إلى العرس الكروي المرتقب، حيث انصب التركيز على تجهيز الملاعب لاستقبال المشجعين واللاعبين بحلول موعد بطولة كأس القارات 2017.



كازان أرينا

كان كازان أرينا أول ملعب يتم بناؤه من بين الملاعب المقترحة لاستضافة مباريات في كأس القارات FIFA وكأس العالم FIFA في روسيا، حيث اكتملت أعمال تشييد ملعب العاصمة التاتارية في عام 2013 قبل انطلاق الألعاب الجامعية الصيفية، علماً بأنه استضاف حفلي افتتاح وختام الألعاب. وبعد ذلك بعامين، عاش الملعب تجربة فريدة من نوعها عندما استضاف بين يوليو وأغسطس نسخة 2015 من بطولة العالم للرياضات المائية تحت إشراف الاتحاد الدولي للسباحة، حيث شهد إقامة بركة سباحة ضخمة بتلك المناسبة.



سبارتاك

وبدوره يستضيف ملعب سبارتاك عدداً من مباريات نخبة كرة القدم منذ بضعة مواسم. وبعد الخضوع لبعض التعديلات اللازمة لاحتضان منافسات كأس القارات، أصبح الآن جاهزا لاستقبال البطولة.

سانت بطرسبرج

يعتبر هذا الملعب الملعب الرئيسي في بطولة كأس القارات FIFA، حيث ستقام على أرضيته المباراة الافتتاحية بين روسيا ونيوزيلاندا يوم 17 يونيو، وكذلك المباراة النهائية لتحديد البطل يوم 2 يوليو. واكتملت الأشغال في هذا الملعب الذي من المقرر أن يستضيف أول مباراة رسمية على أرضيته في إبريل القادم حيث سيكون النادي المحلي زينيت سان بطرسبرج أحد طرفيها.



فيشت

ومن جهته، سيشهد ملعب فيشت في سوتشي أكبر تجربة له على صعيد كرة القدم في 19 يونيو عندما تتقابل أستراليا بطلة آسيا مع ألمانيا صاحبة العرش العالمي، علماً بأن هذا الملعب اكتسب شهرة واسعة باستضافته حفلي الافتتاح والختام لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014. وأصبح ملعب فيشت يحظى بأرضية لعب جميلة كما اكتملت مؤخراً أعمال البناء في مختلف مناطقه التي أعيد تشييدها، كما أن مرافقه الداخلية خضعت لتعديلات وفق المعايير المطلوبة.



لوجنيكي

في الملعب الرئيسي لكأس العالم روسيا 2018 FIFA، ملعب لوجنيكي في موسكو، أُطلق للتو نظام خاص للإضاءة الإضافية بهدف ضمان بقاء العشب في حالة ممتازة خلال الأشهر المظلمة. وقد تم تركيب 11 وحدة في الملعب لتسليط الضوء على العشب في المناطق التي لا تصلها أشعة الشمس. كما شهد لوجنيكي تركيب ما يقرب من 25.000 مقعد على المدرجات. وفي إيكاترينبرغ تم ترميم الملعب لتجميع الحلقات الداخلية والخارجية للسقف. هذا وقد تم الانتهاء عملياً من جميع الأعمال الأسمنتية في ملعب سارانسك، حيث تم تركيب الدعامات اللازمة فضلا عن بناء الأطر المعدنية على السقف والمداخل الرئيسية. ووفقا لشركة البناء، تم إنجاز 100٪ من ملعب روستوف-أون-دون حيث تسير وفق الجدول الزمني المحدد.