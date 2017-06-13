عيون العالم على رونالدو

مدريد- الفرنسية | Tuesday, 13 June 2017 - 00:00 am

رغم أرقام رونالدو القياسية الكثيرة، وتألقه مع الريال الذي توج معه بكل الألقاب، لا يزال نجم ريال مدريد متعطشا للمزيد، ولا سيما مع منتخب بلاده، فبعدما فاز معه العام الماضي بكأس أمم أوروبا "يورو 2016"، يسعى لحصد المونديال ولكن قبله كأس القارات .ويخوض كريستيانو البطولة مدعوما بنفس اللاعبين تقريبا، الذين فازوا معه بـ "يورو 2016" في باريس، ولكن دائما فهو يحتكر الأضواء إذ إن الملايين في العالم تنتظر عروضه في البطولة .وتدفع رونالدو حالة من النشوة، بعد تألقه الموسم المنصرم مع الملكي، والذي ختمه بجملة أهداف بواقع 5 في مرمى بايرن ميونيخ، بربع نهائي التشامبيونزليج، و3 في أتلتيكو مدريد بنصف النهائي، فضلا عن هدفين في النهائي أمام يوفنتوس .ويخوض كريستيانو المعركة الأولى في كأس القارات في 18 يونيو أمام المكسيك في كازان، بعد 15 يوما من نهائي دوري الأبطال في العاصمة الويلزية كارديف.