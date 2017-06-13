روسيا تفقد خمسة لاعبين في البطولة

موسكو ـ الألمانية | Tuesday, 13 June 2017 - 04:38 am

من بين المنتخبات الثمانية المشاركة في بطولة كأس القارات 2017 لكرة القدم، يأتي المنتخب الروسي صاحب الأرض في المركز قبل الأخير من حيث التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة الصادر عن "فيفا".

كما يحظى الفريق بترشيحات ضعيفة للغاية في المنافسة على اللقب بهذه النسخة التي تستضيفها بلاده من 17 يونيو الحالي إلى الثاني من يوليو المقبل وقبل عام واحد من استضافة بطولة كأس العالم 2018.

ويحتل المنتخب الروسي المركز الـ 63 في تصنيف "فيفا" كما سيستهل مسيرته في البطولة بلقاء نظيره النيوزيلاندي المصنف 95 وذلك في المباراة الافتتاحية للبطولة والمقررة في 17 يونيو المقبل بمدينة سان بطرسبرج.

وضربت الإصابات المنتخب الروسي في الآونة الأخيرة لتحرم الفريق من خمسة لاعبين على الأقل في هذه البطولة.

وكانت أحدث هذه الإصابات من نصيب لاعب الوسط رومان زوبنين الذي أصيب في الركبة خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الروسي على نظيره المجري 3 ـ 0 ودياً قبل أيام.

كما أعلن الفريق قبلها أن مهاجمه أرتيوم دزيوبا لن يستطيع المشاركة في البطولة بسبب إصابة مماثلة.

كما يفتقد المنتخب الروسي جهود كل من لاعب الوسط ألان دزاجوييف وحارس المرمى أندري لونيوف والظهير الأيمن (البرازيلي الأصل) ماريو فيجويرا فيرنانديز.