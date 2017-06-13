بيتولو يرعب أسود الكاميرون

ياوندي ـ الألمانية | Tuesday, 13 June 2017 - 00:00 am

أبدى هوجو بروس، المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم (الملقب بالأسود غير المروضة)، انزعاجه الشديد للإصابة الخطيرة التي تعرض لها الظهير الأيسر أمبرويس أيونجو بيتولو، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق للمشاركة في كأس القارات التي تقام خلال الفترة من 17 يونيو الجاري إلى 2 يوليو المقبل بروسيا.

وتعرض اللاعب لإصابة في أربطة الركبة في المباراة، التي شارك فيها مع منتخب بلاده أمام المغرب في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2019. يذكر أن المنتخب الكاميروني يشارك في هذه التصفيات ضيف شرف خاصة أنه منتخب البلد المنظم لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة، لذلك فإن نتائج مبارياته في التصفيات لا تحتسب.