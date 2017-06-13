روسيا تنال رضا "فيفا"

موسكو ـ الفرنسية | Tuesday, 13 June 2017 - 00:00 am

تواصل روسيا استعداداتها على رغم تأخير في إنشاء بعض الملاعب، قبل عام من استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم وإظهار وجه مطمئن واحتفالي لعالم المستديرة مستغلة بطولة القارات كتجربة تقيس بها مدى نجاحها في المونديال.

وهي المرة الأولى التي ستقام فيها نهائيات كأس العالم في شرق أوروبا منذ النسخة الأولى للمونديال عام 1930.

وتطرح البطولة تحديات كثيرة أمام روسيا: تنظيم حدث عالمي في وقت تتزايد فيه الهجمات الإرهابية ولاسيما في أوروبا، وجذب الجماهير في وقت تعاني تتراجع فيه صورة البلاد في خضم التوتر مع الغربي، وإثارة الحماس الشعبي للبطولة الكروية الأبرز.

إلا أن المسؤولين الروس يؤكدون أن بلادهم ستكون جاهزة في 14 يونيو 2018 لإعطاء صافرة البداية للمباراة الافتتاحية. ويشاطر الاتحاد الدولي للعبة فيفا روسيا الرأي، وكان رئيسه السويسري جاني إنفانتينو أعرب في زيارته الأخيرة لموسكو أواخر مايو، عن رضاه عن الاستعدادات الروسية لاستضافة المونديال.