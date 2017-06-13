القضاء الاسباني يتهم رونالدو بالتهرب من دفع 14.7 مليون يورو للضرائب

مدريد ــ أ ف ب | Tuesday, 13 June 2017 - 14:01 pm

أعلن مكتب المدعي العام في مدريد الثلاثاء ان المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متهم بالتهرب من دفع مبلغ 14،7 مليون يورو لمصلحة الضرائب الاسبانية من خلال شركات في جزر العذراء البريطانية وايرلندا.

وجاء في بيان للمدعي العام ان نجم ريال مدريد المتوج بجائزة افضل لاعب في العالم أربع مرات متهم "بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014 ... التي تنطوي على غش ضريبي بمبلغ 14،789،987 يورو (16،5 مليون دولار)".

وكان اسم رونالدو ورد في تقارير "فوتبول ليكس" التي كشفت في 2016 وثائق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في عالم كرة القدم شملت العديد من اللاعبين والمدربين في اوروبا.

لكن المهاجم البرتغالي نفى مرارا قيامه بعمليات تهرب ضريبي، ونشر اواخر العام الماضي كشوفات مالية بقيمة 225 مليون يورو.

وتابع بيان المدعي العام "ان المتهم استفاد من كيان شركة انشئت في 2010 لاخفاء العائدات التي يحصل عليها في اسبانيا من حقوق بيع الصور من امام سلطات الضرائب، وهو انتهاك "طوعي" للالتزامات المالية في اسبانيا".

وبات رونالدو آخر لاعب يتهمه القضاء الاسباني بالتهرب الضريبي بعد نجمي برشلونة، الارجنتيني ليونيل ميسي الذي ادين بالسجن لمدة 21 شهرا مع غرامة مالية بنحو مليوني يورو العام الماضي، والبرازيلي نيمار.

ورفضت المحكمة العليا الاسبانية قبل نحو ثلاثة اسابيع الاستئناف الذي تقدم به ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهرا، لكن علقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في اسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي.