كوريا الجنوبية تريد استضافة مشتركة لمونديال 2030

سيول ـــ الفرنسية | Tuesday, 13 June 2017 - 14:32 pm

كشف الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الثلاثاء انه يريد اجراء محادثات مع الصين واليابان حول استضافة مشتركة لكأس العالم 2030، مع كوريا الشمالية ايضا، في مبادرة تهدف الى تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وكان الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية مون جاي-اين عرض افكاره الطموحة على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو في اجتماع بينهما الاثنين، على الرغم علم المسؤولين الكوريين بأن الصين قد لا تكون محبذة لذلك.

وفي بيان للقصر الرئاسي الكوري الجنوبي، اوضح مون لانفانتينو الاثنين ان الرياضة قد تلعب دورا في تخفيف حدة التوترات في المنطقة بقوله "في حال استضافت دول شرق اسيا، بما فيها الكوريتان، كأس العالم، فاعتقد بان ذلك سيساعد على بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة".

ورد انفانتينو بحسب البيان بانه يحترم "رؤية" الرئيس الكوري الجنوبي، وانه سيناقش الاقتراح مع الرئيس الصيني عندما يلتقيه الاربعاء في بكين.

وتقاطع كوريا الشمالية غالبا الاحداث الرياضية التي تقام في جارتها الجنوبية، وكانت رفضت المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية في سيول عام 1988 بسبب رفض كوريا الجنوبية طلب بيونغ يانغ باستضافة مشتركة للالعاب.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الكوري لكرة القدم تشو جون-هيون لوكالة فرانس برس "نريد بدء نقاشات مع الصين واليابان حول هذه الفكرة".

وسبق ان استضافت كوريا الجنوبية واليابان معا نهائيات كأس العالم 2002.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي للعبة تشونغ مونغ-جيو للصحافيين ان كوريا الشمالية، التي ليس لها علاقات دبلوماسية رسمية مع اليابان وكوريا الجنوبية، قد تكون حريصة على الاستضافة في حال وافقت جميع الدول الاخرى على المشاركة.

لكنه اشار الى ان الصين قد لا تحبذ ذلك لانها تريد على ما يبدو استضافة البطولة الكروية الاكبر في العالم بمفردها.

وأعرب المسؤولون الصينيون عن رغبتهم في استضافة بلادهم نهائيات كأس العالم في اقرب فرصة، والتي قد تكون في 2030.

ويستقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ الاربعاء رئيس الفيفا، في وقت تتزايد فيه الشائعات حول ترشيح محتمل للصين لاستضافة المونديال.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحافي الاثنين "تنظيم كأس العالم في الصين، هو حلم العديد من الصينيين. نتمنى ان يتحقق في أسرع وقت ممكن".

وكان نائب رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم اعلن العام الماضي انه يؤيد فكرة مونديال صيني عام 2030، علما بانه عين في ايار/مايو الماضي في مجلس الفيفا الذي يحدد توجهات واستراتيجية المؤسسة العالمية.

وبحكم مبدأ المداورة الذي أقره الفيفا، فان الصين لا يمكنها استضافة نسخة 2026 كون قطر ستستضيف نسخة 2022.

ويناضل الاتحاد الاوروبي للعبة من أجل ترشيح اوروبي عام 2030. وفي حال نجح اتحاد القارة العجوز بالظفر بشرف تنظيم نسخة 2030 فان الصين ستركز على مونديال 2034.