المنتخب الأسترالي يفتقد جهود قائده جديناك في كأس القارات

بانكوك ـــ الألمانية | Tuesday, 13 June 2017 - 14:37 pm

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء استبعاد القائد ميلي جديناك من صفوف المنتخب في كأس القارات 2017 التي تنطلق بعد أيام في روسيا ، بسبب الإصابة.

وتعرض جديناك 32/ عاما/ ، الذي قاد المنتخب الأسترالي للتتويج بلقب كأس آسيا 2015 على أرضه ، لإصابة في أعلى الفخذ ليغيب عن كأس القارات التي تحتضنها أربع مدن روسيا في الفترة ما بين 17 حزيران/يونيو الجاري والثاني من تموز/يوليو المقبل.

وسيحل جيمس جيجو لاعب شتورم جراتس النمساوي ، مكان جديناك بقائمة المنتخب.

وسيتنافس المنتخب الأسترالي في دور المجموعات بكأس القارات مع منتخبات ألمانيا وتشيلي والكاميرون.