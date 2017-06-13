غريزمان يمدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2022

مدريد ــ الفرنسية | Tuesday, 13 June 2017 - 15:21 pm

مدد المهاجم الدولي الفرنسي انطوان غريزمان عقده عاما اضافيا مع فريقه اتلتيكو مدريد الاسباني لكرة القدم حتى 2022، حسب ما ذكر فريق العاصمة الثلاثاء.

وهكذا يكون مهاجم ريال سوسييداد السابق قد وضع حدا لتكهنات كثيرة حول انتقاله من أتلتيكو.

وقال غريزمان (26 عاما) "أريد أولا الاعتذار من الأشخاص الذين اساءوا فهم تصريحاتي".

وتابع "ربما عبرت عن نفسي بشكل سيء، أو أراد أحدهم اختلاق أخبار لا أساس لها، لكن منذ وصولي قدمت كل ما أملك للنادي، زملائي وجهازي الفني، وأنا سعيد لعيش موسم إضافي معكم جميعكم".

ووصل غريزمان في 2014 من الفريق الباسكي حيث استهل مسيرته عام 2009 مقابل 30 مليون يورو.

وكان المهاجم الفرنسي المح في نهاية مايو الماضي الى امكانية انتقاله الى مانشستر يونايتد الانكليزي، لكن قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بابقاء عقوبة حرمان النادي الاسباني من التعاقدات حتى يناير 2018، والمفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ربما جعل اتلتيكو يتمسك به.

ومنع اتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد من ضم اي لاعب في يناير 2016 لفترتي انتقالات (الفترة الشتوية والصيفية في 2017) بسبب مخالفات في تعاقداتهما مع اللاعبين القاصرين.

لكن "كاس" خفضت عقوبة ريال الى فترة واحدة.

وسجل غريزمان 83 هدفا في 160 مباراة مع أتلتيكو.

ورأى المدير الرياضي لأتلتيكو خوسيه لويس بيريس كامينيرو ان تمديد العقد "نبأ رائع لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع "أنطوان لاعب مختلف، قادر على تغيير مجرى المباراة، بنوعيات استثنائية وهو لاعب كامل".

وفي عام 2016، وبعد خسارة نهائي دوري ابطال اوروبا مع ناديه ونهائي كأس اوروبا مع منتخب بلاده، حل غريزمان ثالثا في ترتيب الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي.