رانييري مدربا لنانت الفرنسي

نانت ــ الفرنسية | Tuesday, 13 June 2017 - 15:27 pm

أعلن نانت سابع الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع المدرب الايطالي كلاوديو رانييري للاشراف على فريقه في الموسمين المقبلين بعد حصوله على موافقة رابطة المحترفين.

وكان مصدر في النادي اكد مساء الاثنين ان الطرفين توصلا الى اتفاق بهذا الشأن، لكن النادي كان بانتظار رد رابطة المحترفين على طلبه لان رانييري يبلغ الخامسة والستين من العمر.

وتنص القواعد الرسمية للرابطة على أن المدربين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما لا يجب ان ينضموا الى الاندية الفرنسية.

وكان نادي لنس لجأ الى المفوضية الاوروبية للتعاقد مع المدرب غي رو في 2007 لسبب مشابه.

واقيل رانييري من تدريب ليستر سيتي الانكليزي في فبراير الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق، وذلك بعد تسعة اشهر من قيادته لاحراز الدوري الممتاز للمرة الاولى في تاريخه.

وكانت سيرجيو كونسيساو ترك منصبه في نانت للاشراف على بورتو البرتغالي الاسبوع الماضي، بعد ان قاد الفريق الى المركز السابع في الدوري الفرنسي.