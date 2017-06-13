البرازيل تكتسح استراليا برباعية

ملبورن ـــ الفرنسية | Tuesday, 13 June 2017 - 15:25 pm

اكتسح منتخب البرازيل لكرة القدم نظيره الاسترالي برباعية نظيفة الثلاثاء في مباراة دولية ودية في ملبورن.

وتناوب على تسجيل الاهداف دييغو سوزا (1 و90+3) وتياغو سيلفا (62) وتايسون (75).

وكانت البرازيل خسرت الجمعة الماضي امام الارجنتين غريمتها التقليدية صفر-1 في مباراة ودية ايضا في ملبورن. وهي خسارتها الاولى باشراف المدرب تيتي الذي تولى المهمة في اغسطس الماضي.

وفضل تيتي اراحة عدد من النجوم وفي مقدمتهم نيمار ومارسيلو وكاسيميرو وداني الفيش، خاصة وان المنتخب البرازيلي كان اول المتأهلين من التصفيات الى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وحقق منتخب البرازيل تحت اشراف تيتي 10 انتصارات حتى الان في 11 مباراة.

ويستعد منتخب استراليا بطل اسيا للمشاركة في كأس القارات في روسيا من 17 الجاري حتى 2 يوليو المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثانية الى جانب المانيا بطلة العالم والكاميرون بطلة افريقيا وتشيلي بطلة اميركا الجنوبية.

وغاب عن المباراة قائد المنتخب الاسترالي ميلي يديناك بسبب الاصابة التي ستبعده ايضا عن كأس القارات.

وتعرض يديناك الى اصابة في الفخذ في المباراة التي فازت فيها استراليا على السعودية 3-2 الاسبوع الماضي في الدور الحاسم من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى مونديال روسيا.