دي فرانشيسكو مدربًا لروما حتى 2019
Reuters | Tuesday, 13 June 2017 - 17:34 pm
أعلن نادي روما وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعيين ايزيبيو دي فرانشيسكو مدرباً جديداً للفريق خلفا للوتشيانو سباليتي.
وأوضح روما عبر موقعه على الإنترنت أن دي فرانشيسكو (47 عاماً) مدرب ساسولو السابق سيقود الفريق حتى صيف 2019.
وقال دي فرانشيسكو الذي لعب بقميص روما لأربع سنوات وتوج معه بالدوري في 2001: "أنا سعيد جداً بالعودة إلى روما، لأن هذا النادي يعني لي الكثير وأشعر بالامتنان لرئيس النادي (جيم بالوتا) لمنحي هذه الفرصة".
وترك سباليتي منصبه لينتقل لتدريب المنافس المحلي انترناسيونالي في الموسم المقبل.