قال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم إنه يتطلع إلى التحدي الذي تحمله كأس القارات 2017 بروسيا ، ودافع مجددا عن قراره بعدم إشراك العديد من نجوم الفريق في البطولة التي تنطلق بعد أيام.وقال لوف في مقابلة مع