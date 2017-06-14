فلامنجو يتحدى شركة الحقيط

الدمام ـ الرياضية | Wednesday, 14 June 2017 - 00:00 am

يسدل الستار مساء اليوم الأربعاء على بطولة أبناء الخبر السادسة على كأس سليمان القصيبي على ملاعب الإسكان في محافظة الخبر.

ويجمع النهائي المرتقب فريقي فلامنجو من الدمام وشركة الحقيط من الخبر.

وسجل فريق الحقيط نجاحاً كبيراً، إذ استطاع أن يحقق العلامة الكاملة ويتأهل لمواجهة التعاون المرشح، ويتجاوزه بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة.

أما فلامنجو، فيعتبر من أفضل وأشهر فرق الحواري في المنطقة تاريخ مرصع بالبطولات ويتميّز بالتجانس والتفاهم بين لاعبيه.

من جهة أخرى، يوجد سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي للشباب كضيف للبطولة، كما يوجد مدرب النهضة يوسف الغدير، وعبدالله جاسم ووليد الناجم.