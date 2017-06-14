السامبا يتوعد الوسام في بطولة القادسية

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Wednesday, 14 June 2017 - 00:00 am

تأهل فريقا السامبـا والوسام إلى نهائي بطولة القادسية الرمضانية التي تحمل شعار "كلنا جنـود للوطــن"، على حـسـاب فريقي اليرموك والأولمبي.

ونجح السامبا في تجاوز اليرموك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تمكن اليرموك من إقـصاء الأولمـبي حامــل اللقب بالفوز عليه بهدف دون مقابل.

وتم تكــريـم حـبـيب عـساكــر نائب رئيـــس لجنة التعليق الرسمية بحواري الأحســـاء بعد عودته للوصف والتعليق على المباريات في أعقاب الوعكة الصحيــة التي لحـــقـت به في الأيــام الماضية متمنــين له دوام الصحة والعافية.