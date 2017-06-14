سبورت يارد على طريقة المحترفين

الدمام ـ أحمد البريك | Wednesday, 14 June 2017 - 00:00 am

انـتزع فريق فـلامنجــو لقب بطولة سبورت يارد الرمضانيــة الثــالثة 2017 والتي أقيمت تحت إشراف هيئة رابطة دوري المحترفين، ونجح فلامنجو في الفــوز على أوف سايد بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملاعب سبورت يارد.

وتوج فلامــنـجو بدرع البطولة على طريقة الأبطال في دوري المحترفين، إذ تعتبر الدرع مصمـمة خـصيـصـاً للبطولة وفق معايير دقيقة ومرصعة بالذهب بالإضافة إلى الميداليات الذهبية ومبلغ مالي 15 ألف ريال، بينما تسلم فريق أوف سايد صاحب المركز الثاني الميداليات الفـــضـية ومبلغ 10 آلاف ريال.

وشهدت المباراة النهائية إطلاق مبادرة من قبل اللجنة المنظمة لبطولة سبورت يارد الرمضانية بعنوان #سمعاً_وطاعة_يابوفهــد، بمشاركة الأطفال من جمعــــية مبرة الخيرية.