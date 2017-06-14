“الهيئات” تعيد القروني وهذال للملاعب

الرياض ـ مازن العسرج | Wednesday, 14 June 2017 - 00:00 am

تشهد الصالة الرياضية بجامعة الملك سعود بالرياض اليوم عودة خالد القروني المدرب الوطني إلى ممارسة كرة القدم من جديد وذلك عندما يلاقي زميله هذال الدوسري لاعب الهلال السابق في مواجهة تحدٍ تجمعهما على هامش نهائي دوري الهيئات والقطاعات الحكومية بتنظيم شركة الأمل والمستقبل للاستثمار الرياضي وإشراف الهيئة العامة للرياضة وبدعم من هيئة الترفيه.

وأوضح عبدالله العوبثاني المشرف العام على البطولة أن النهائي الذي يجمع فريقي نادي الخطوط السعودية وفريق مدينة الأمير سلطان الطبية سيشهد مواجهة منتظره بين عدد من قدامى الكرة السعودية بقيادة الثنائي خالد القروني وهذال الدوسري، مشيراً إلى أن النهائي سيحظى برعاية من قبل عادل عسيري مدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة الرياض، كما ستكون هناك جوائز عديدة للجماهير الحاضرة من تذاكر سفرة وغيرها من قبل الجهات الراعية للبطولة.

وكان فريقا الخطوط السعودية ومدينة الأمير سلطان الطبية قد وصلا إلى نهائي البطولة بعد تجاوز الأول فريق الخدمات الطبية بخماسية نظيفة فيما فاز الثاني على حساب القوات البحرية بنتيجة 4ـ 1.