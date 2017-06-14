البارالمبية توقع اتفاقية لتطوير رفع الأثقال

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 14 June 2017 - 00:00 am

أطلقت اللجنة البارالمبية السعوديـــة بالتعاون مع شركة "بودي ماستـــرز" المتـخصصة في إدارة وتشغيل الأندية الرياضية عدة مبادرات بهدف تطوير لعبة رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتسعــى البارالمـبـية السعوديـة بالتعاون مع بودي ماسترز، إلى تحقيق ما هو متعارف عليه دولياً بدمج الأسوياء مع ذوي الاحتــيـاجات الخــاصة، بالإضـافـة إلى تـطـــوير مهارات اللاعبين على جميع الأصعدة.

وثـمــن المـهــــنــــدس عبــدالـرحمن العـثـــــمـان الرئيس التنــفــيذي للجنة البارالمبيـــة السعـوديـــة الجهود والتجـــهــيزات التي بذلتـــهــا شركـــة "بودي ماستــــرز" في المشاركـــة بالسعي إلى تطـــويـر لاعبي ذوي الاحتيـــاجات الخاصة، مشدداً على ضرورة دمـج الأسوياء بأبطال لعبـة رفع الأثقال.