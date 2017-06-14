الأنصار والأضواء في نهائي شثات

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Wednesday, 14 June 2017 - 00:00 am

تخـتـتم مســاء اليوم الأربعاء بطولة (شثاث) الرمضانيـــة بلقاء يجمع فريقي الأنصار والأضواء اللذين تأهلا إلى المباراه النـهـائـيـة بالفـوز على التعاون والشعلــــة في نصف النهائي.

وأشار منصــور الجهني المشرف على البطوله إلى أن النهائي يجمع أقوى فريقين في البطولة ويضمان عدداً من الأسماء التي سيكون لها شأن كبير في المستقبل بالإضافه إلى لاعبي الخبرة ومواهب من الســـــودان الشقيق.

وقال الجهنـــي: حفل الختام ستتخللــه بعض الكلمات، وتكريم الجهــات المشاركة وتقديم جوائز لأفــضل لاعب وأفـضـــل حارس مرمى والفـريـــق المثالي.

ويرعى البطولة محمد صميط الجهني رئيس مركز الشبحة ويحضر النهائي محمد عطيفي رئيـس نادي الحوراء وسعيد السعيد رئيس بلدية الشبحة وعدد من مسؤولي المنطقة.