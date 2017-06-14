الملكي والوطني يتصارعان على كأس أرامكو

جدة ـ علي العمري | Wednesday, 14 June 2017 - 00:00 am

يسدل الستار مساء اليوم الأربعاء على بطولة أرامكو السعودية الرمضانية الخامسة في ملاعب الشركة بحي الرحاب بجدة، بحضور قادة القطاعات الأمنية ومسؤولي الشركة وهيئة الرياضة وعدد من نجوم كرة القدم.

ويتنافس فريقا الحرس الملكـي والحرس الوطني على الكأس، بفوز الأول على أمن المهمات والواجبات الخاصة بهدف دون رد، والحرس الوطني على الدفاع المدني بجدة بركلات الترجيح 5ـ4 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1ـ1.

ووصلــــت الإثارة إلى ذروتها في المباريات الأخيرة وارتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 90 هدفاً في 22 مباراة، ويشهد الحفل الختامي تتويج الفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى بجوائز مالية وميداليات رمزية، في حين سيجري اختيار تكريم الهداف واللعب النظيف وأفضل حارس للبطولة.