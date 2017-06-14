سباير ومدرديستا أبطال الخليج

الدمام ـ الرياضية | Wednesday, 14 June 2017 - 00:00 am

تـــوج فـريقا سبايـــــر ومدرديستـــا ببطولتي نادي الخليج الرمـضـــانية، التي اختتمت أمس الأول تحت رعاية أمين المنطقة الشرقية، إذ فاز فريق مدرديستا بمسابقة تحت سن 18 عاماً بعد فوزه على فريق الدانة بخمسة أهداف مقابل لا شيء ليحصل على كأس البطولة والميداليات الذهبية.

بينما توج فريق سباير ببطولة الخليج للكبار بعد فوزه على فريق الميدان بأربعة أهداف دون رد ليحصل على كأس البطولة والميداليات الذهبية، في الوقت الذي حصل فيه فريق الميدان على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية.

وحــضر الحفل الختـــامي المدربان الوطنيان عمر باخشـوين وسمير هلال وعبداللـه الزوري نجم نادي الهلال وبعض منسوبي الهيئة العامة للرياضة ورجال الصحافة والإعلام وجمهور غطى جميع جنبات الملعب.