الخارجية تعيد العواجي للتحكيم

الرياض ـ سلطان العتيبي | Wednesday, 14 June 2017 - 00:00 am

تستضيف ملاعب إسكان وزارة الخارجية في الرياض عنــد الساعـة الحادية عشرة من مساء اليـــوم نهـــائي بطــولة الوزارة الـرمـضـانـيـــة الثامنة، بين فريقي العالمي وخيخون،

في مبــــاراة يديرهــا مرعي العـــواجي الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام.

وتسبق النهــــائي عدة فعاليات منها مباراة تفاعلية تضم عـــدداً من نجوم الإعلام، عند العاشـرة والربع مساء.

وسيكون حفل التتويج هذه المرة مختـلـفـاً عن كـل البطولات السابقة، من خلال طريقة تتـويــج البطل، إضافة إلى أن كأس البطولة هذه المرة صُنعت في إيطاليا.