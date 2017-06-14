ليالي الفوتوغرافيين تجذب أكثر من 200 شاب وفتاة

أبها ـ حسن ذيبان | Wednesday, 14 June 2017 - 00:00 am

اختتمت أمس الأول فعاليات ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بأبها بمشاركة أكثر من ٢٠٠ شاب وفتاة.

وأوضح أحمد السروي مدير عام جمعية الثقافة والفنون في أبها أن الدورة التي استمرت لمدة يومين، تلقى خلالها المشاركون العديد من المهارات الفنية وشاركوا في الورش التدريبية التي قدمت في البورتريه الخارجي ومحتوى وتكوين الصورة، والمعالجة وتوزيع الإضاءة، كما قدمت دورات مخصصة للشباب في هذه الفعالية في المعالجة وأساسيات التصوير وحياة الشارع والبورتريه في الاستديو، مؤكداً استمرار الجمعية في تقديم هذه الفعاليات الإثرائية والمعنية بتقديم المعلومة وفق مسارها العلمي والمنهجي من خلال الحقائب التدريبية.

وأشار السروي إلى أن هذه الفعالية تأتي بمناسبة احتفال أبها بعاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م.