عزوف الجماهير يثير القلق قبل بداية كأس القارات

موسكو- الألمانية | Wednesday, 14 June 2017 - 11:49 am

قبل أيام قليلة من إنطلاق بطولة كأس القارات لكرة القدم في روسيا، لا يزال 30 بالمئة من عدد التذاكر المخصصة للمباريات والتي تقدر بـ 695 ألف تذكرة لم يتم بيعها، حسبما كشف اليكسي سوروكين، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.



وقال سوروكين في تصريحات إعلامية: "هذا أمر طبيعي للغاية بالنسبة لبطولة كبطولة كأس القارات، لا نعرف حتى الآن كم عدد الجماهير التي ستحضر الدور قبل النهائي والنهائي".



وأثار السير البطيء لعملية بيع تذاكر البطولة الكثير من الانتقادات، في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة المنظمة أن الجماهير الروسية ستشتري التذاكر قبيل بداية مباريات البطولة.



وأكد سوروكين أن مباريات الدولة المضيفة، روسيا، ستحظى بإقبال جيد من قبل الجماهير، على عكس باقي المباريات.



وتنطلق كأس القارات، التي تعد تجربة مهمة قبل مونديال 2018، يوم السبت المقبل، حيث تلتقي روسيا مع نيوزيلاندا في المباراة الافتتاحية.