تشيلسي يستضيف بيرنلي في بداية الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي

لندن - رويترز | Wednesday, 14 June 2017 - 12:36 pm

سيبدأ تشيلسي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على أرضه أمام بيرنلي في الجولة الأولى التي تقام يومي 12 و13 أغسطس آب بعد إعلان جدول مباريات الموسم الجديد اليوم الأربعاء.



وسيلعب تشيلسي في الجولة التالية في ضيافة غريمه توتنهام هوتسبير الذي سيستضيف المباريات في استاد ويمبلي هذا الموسم بسبب بناء ملعب جديد بدلا من وايت هارت لين.



وسيسافر مانشستر سيتي للعب في ضيافة برايتون آند هوف ألبيون الوافد الجديد في الجولة الافتتاحية بينما سيلعب مانشستر يونايتد مع وست هام يونايتد في أولد ترافورد.



وسيلتقي ليفربول مع واتفورد بينما يسافر توتنهام للعب في ضيافة نيوكاسل يونايتد العائد للدوري الممتاز.



وسيلعب هدرسفيلد مباراته الأولى في دوري الأضواء في 45 عاما في ضيافة كريستال بالاس بينما سيستضيف أرسنال منافسه ليستر سيتي.



وسيخوض إيفرتون، الذي سيبدأ مشواره على أرضه أمام ستوك سيتي، عدة اختبارات صعبة باللعب مع مانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد قبل نهاية سبتمبر أيلول.



وفي الجولة الأولى أيضا سيلعب سوانزي سيتي في ضيافة ساوثامبتون بينما يستضيف وست بروميتش ألبيون منافسه بورنموث.

وستقام القمة الأولى بين مانشستر يونايتد وليفربول في أنفيلد يوم 14 أكتوبر تشرين الأول. ويلتقي قطبا مانشستر في أولد ترافورد في التاسع من ديسمبر كانون الأول وهو نفس اليوم الذي يشهد قمة ليفربول.