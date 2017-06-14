شنجن الصيني يقيل إريكسون

شنغهاي - الفرنسية | Wednesday, 14 June 2017 - 14:20 pm

اقال شينجين الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في الصين مدربه السويدي زفن غوران اريكسون بسبب النتائج المتواضعة للفريق.



وشكر النادي الصيني في بيان له اريكسون (69 عاما)، مشيرا الى انه يغادر "بعد محادثات ودية".



وكان المدرب السويدي تعاقد مع شينجين في ديسمبر الماضي بعد ان ترك شنغهاي سيبغ الذي يلعب في الدوري الصيني السوبر.



ولم يفز شينجين بأي مباراة منذ منتصف ابريل، ما يصعب مهمته بالصعود الى الدوري السوبر في نهاية الموسم.

وكانت لاريكسون تجربة ناجحة في الصين ايضا مع غوانغجو.



وسبق للمدرب السويدي ان اشرف على منتخب انجلترا بين 2001 و2006 وعلى منتخبي ساحل العاج والمكسيك، وعلى فريقي مانشستر سيتي وليستر سيتي الانكليزيين، كما درب في ايطاليا والبرتغال والسويد.



وسيتولى المهاجم الصيني السابق فانغ باوشان تدريب شينجين خلفا لاريكسون.