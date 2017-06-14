ترشيح بان كي مون لمنصب في اللجنة الأولمبية الدولية

لوزان - الفرنسية | Wednesday, 14 June 2017 - 16:35 pm

طرحت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء اسم الكوري بان كي مون، الأمين العام السابق للامم المتحدة، لرئاسة لجنة الأخلاقيات التابعة لها، خلفا للسنغالي يوسوفا نداي.

وسيطرح اسم الكوري الجنوبي على التصويت في اجتماع اللجنة الأولمبية الذي يعقد في عاصمة البيرو ليما في أيلول/سبتمبر المقبل، ويتوقع ان تتم الموافقة عليه بدلا لنداي الذي يترك منصبه في أعقاب هذا الاجتماع.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ في بيان، ان الأخيرة "يشرفها ويسرها ان السيد بان وافق على طرح اسمه"، مضيفا "من جهة لدى السيد بان رصيد مثالي من الخدمة العامة بنزاهة ومحاسبة وشفافية. من جهة أخرى، هو صديق كبير للحركة الأولمبية".

وتولى بان الأمانة العامة للأمم المتحدة بين العامين 2007 و2016.

وقال بان "أنا فخور بترشيحي لرئاسة لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية، وأقبل المنصب بشعور من التواضع والمسؤولية".

أضاف "تمتعت الأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية بعلاقة عمل وثيقة على مدى أعوام طويلة، مع مساهمة المنظمتين في بناء عالم مسالم وأفضل (...) بالعمل عن قرب في ظل مبادىء الحركة الأولمبية الدولية، سأبذل قصارى جهدي لتعزيز المحاسبة والشفافية في اللجنة الأولمبية الدولية".

وشهدت الحركة الأولمبية في الأشهر الماضية سلسلة فضائح أهمها تلك المرتبطة بنظام تنشط ممنهج برعاية الدولة في روسيا، ما أدى الى حرمان العديد من رياضييها المشاركة في اولمبياد ريو 2016.