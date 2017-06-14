نيوزيلندا ترفع سقف الطموح قبل انطلاق كأس القارات

موسكو- رويترز | Wednesday, 14 June 2017 - 16:42 pm

يتطلع أنطوني هودسون مدرب نيوزيلندا لمخالفة التوقعات خلال مشاركة فريقه في كأس القارات لكرة القدم وأن يمهد الطريق للاعبيه للعودة إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم العام المقبل.



ولم يسبق لنيوزيلندا، بطلة منطقة الأوقيانوس، أن فازت في أي مباراة رسمية في بطولات الاتحاد الدولي (الفيفا) على مستوى المنتخب الأول للرجال وكان إنجازها الأبرز هو التعادل مع العراق في كأس القارات 2009 ثم التعادل ثلاث مرات في كأس العالم 2010.



ويصر هودسون على أن فريقه لا يريد مشاركة شرفية في روسيا ويتمسك برفع سقف توقعات مشجعي بلاده الذين يفضلون متابعة رياضة الرجبي.



وقال المدرب الإنجليزي قبل مواجهة روسيا في لقاء الافتتاح يوم السبت المقبل "لن نذهب إلى روسيا بهدف المشاركة وحسب بل نريد أن نحقق إنجازا بارزا".



وأضاف "نعرف أن البطولة تضم فرق الصفوة لكننا نملك فريقا قويا ونركز على أنفسنا".



وتفتقد نيوزيلندا القائد وينستون ريد لاعب وست هام الإنجليزي بعد إصابته في الركبة.

وسيتولى كريس وود، مهاجم ليدز الذي سجل 27 هدفا في دوري القسم الثاني الإنجليزي بالموسم المنقضي، قيادة فريق شاب سعى هودسون لتشكيله منذ تعيينه في 2014 عندما كان يبلغ 33 عاما.