الاتفاق يعين ميودراج جيسيك مدرباً للفريق الأول

الدمام - الرياضية | Wednesday, 14 June 2017 - 20:19 pm

أعلنت إدارة نادي الاتفاق مساء اليوم الأربعاء، إنهاء أجراءات التعاقد مع المدرب الصربي ميودراج جيسيك، وذلك لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بدءاً من الموسم الرياضي المقبل.



وقد خاض ميودراج جيسيك تجربة في الدوري السعودي مع نادي نجران في موسم 2012.



يشار إلى أن الصربي قد حقق العديد من الإنجازات كمدرب، منها كأس العرب مع الصفاقسي التونسي عام 2000، والدوري البلغاري عام 2004-2005، وكأس بلغاريا عام 2006و 2008، وكأس السوبر البلغاري عام عامي 2007 و2008، كما حقق الدوري الليبي عامي 2009 و2010، وكأس ليبيا عام 2009، وكأس السوبر الليبي عامي 2009 و2010، وكانت أخر بطولاته الدوري المينماري عام 2015، كما حصل على أفضل مدرب في الدوري البلغاري في موسم 2004-2005.