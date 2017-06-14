المفرج يصل النمسا لترتيب معسكر بطل الدوري

الرياض - الرياضية | Wednesday, 14 June 2017 - 22:28 pm

وصل مساء اليوم الأربعاء فهد المفرج مدير كرة القدم بنادي الهلال إلى دولة النمسا، وذلك لإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بالمعسكر الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والذي سيقام بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو المقبل حتى يوم الإثنين الموافق 31 من الشهر ذاته، تحضيراً لمنافسات الموسم المقبل.





يشار إلى أن المفرج سيعود يوم الجمعة المقبل لاستكمال التحضيرات، قبل عودة اللاعبين بعد أن تمتعوا بإجازتهم السنوية.