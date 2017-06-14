هل يعيد الجابر توهج الشمراني مجدداً؟

الرياض- الرياضية | Wednesday, 14 June 2017 - 22:34 pm

تسعى إدارة نادي الشباب برئاسة عبدالله القريني إلى إعادة المهاجم الدولي ناصر الشمراني إلى الفريق الكروي مجدداً، حيث تجرى إدارة النادي العاصمي خلال الأيام الماضية مخاطبات رسمية مع اللاعب المعار في الفترة الشتوية الأخيرة إلى نادي العين الإماراتي، وأصر الجابر على عودة الشمراني لنادي الشباب، بعد أن أعلن الأرجنتني رامون دياز مدرب الهلال عدم حاجته لخدمات اللاعب في الموسم الجديد.



وجاءت مطالبات الجابر بالشمراني لمعرفته الكبيرة بإمكانيات المهاجم الذي أشرف عليه في موسم 2014 مع الفريق الهلالي، والذي توج فيه ناصر الشمراني بلقب هداف الدوري السعودي للمرة الخامسة في تاريخه.



وكان ناصر الشمراني قد مثل العين الإماراتي في الفترة الشتوية الماضية، حيث سجل مع الفريق الإماراتي 11 هدفاً في 15 مباراة لعبها بقميص الفريق البنفسجي.