العين الإماراتي يدعم صفوفه بالياباني شيوتاني

دبي - الفرنسية | Wednesday, 14 June 2017 - 19:25 pm

أعلن نادي العين الإماراتي اليوم الأربعاء تعاقده مع الياباني تسوكاسا شيوتاني لمدة عامين، قادماً من سانفريتشي هيروشيما في أول صفقاته استعدادا للاستحقاقات المقبلة.



ولم يعلن العين عن قيمة صفقة شيوتاني الذي سيسجل في كشوفات الفريق كلاعب آسيوي بديلاً للكوري الجنوبي لي ميونغ، علماً أنه يضم أيضا الكولومبي دانيلو أسبريا والبرازيلي كايو فرنانديز، في حين يبحث عن التعاقد مع بديل للمهاجم السعودي ناصر الشمراني الذي عاد لفريقه الهلال بعد انتهاء فترة إعارته.



ويسعى العين لتعزيز صفوفه قبل خوضه لمباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يستضيف الهلال السعودي في 21 أغسطس المقبل، ثم يحل ضيفا عليه في 11 سبتمبر.



يشار إلى أن الدوري الإماراتي ينطلق في 14 أغسطس المقبل.