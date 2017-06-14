أحمد عطيف: الشباب بيتي الأول.. ولن أتخلى عنه

الرياض- الرياضية | Wednesday, 14 June 2017 - 23:55 pm

أكد أحمد عطيف، قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، أن رغبته في البقاء ضمن صفوف فريق الشباب هي التي قادته إلى تجديد عقده على الرغم من وجود عروض رسمية من عدة أندية.



وقال عطيف في مؤتمر صحفي اليوم: "تم حسم تجديد عقدي في وقت قياسي، نظراً لرغبة الطرفين، مؤكداً حرصه على الاستمرار مع الشباب".



وأضاف: "من الصعب أن أتخلى عن النادي في مثل هذه الظروف لأنه صاحب الفضل في ظهوري، والشباب يمر بظروف حالياً، وأنا لن أتخلى عنه أبداً".



ورفض عطيف فكرة التجديد تكريماً له، وقال: "التجديد ليس عبارة عن تكريم لي، مازالت لدي الإمكانيات، وقادر على إرضاء طموح جماهير الشباب، وأضاف "أنا سعيد جداً ببقائي في النادي، وهذا شرف بالنسبة لي، والشباب بيتي الأول، وسأعمل مع زملائي اللاعبين على إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي".



وقدم عطيف شكره للأمير خالد بن سلطان الرئيس الفخري للنادي، والأمير فهد بن خالد، والأمير عبد الله بن خالد عضوي الشرف وللجماهير الشبابية التي ساندته كثيراً خلال مسيرته الكروية ـ على حد قوله.