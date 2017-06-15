وليد وباسم يرتبان معسكر الأهلي في أوروبا

جدة ـ أحمد اللوقان | Thursday, 15 June 2017 - 00:00 am

يتوجه وليد معاذ، المرشح لمنصب نائب الرئيس في الإدارة الجديدة للنادي الأهلي بصحبة باسم أبوداود الذي سيتولى الإشراف على كرة القدم خلال اليومين المقبلين إلى النمسا لترتيب أمور المعسكر الخارجي للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وتقرر إقامة معسكر الإعداد في النمسا لتجهيز الفريق لبطولات الموسم المقبل علماً بأن الأهلاويين مازالوا في طور المفاوضات مع المدربين للتعاقد مع مدرب جديد خلفاً للسويسري كريستيان جروس.

من جهة أخرى، طمأن أحد الأطباء المختصين في إصابات الملاعب في مستشفى فيفا في دبي الإماراتية الثلاثي إسلام سراج، وعلي عواجي، ومعتز هوساوي بأنهم وصلوا إلى مرحلة جيدة في العلاج والتأهيل، وطلب منهم استكمال التأهيل في نفس المركز المتخصص ليتسنى لهم الدخول في الإعداد للموسم المقبل مع زملائهم اللاعبين.

ويتوقع أن يبدأ تجمع اللاعبين في سابع أيام عيد الفطر المبارك، ومن ثم المغادرة إلى النمسا للانخراط في المعسكر الخارجي.