أكد أحمد عطيف، قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، أن رغبته في البقاء ضمن صفوف فريق الشباب هي التي قادته إلى تجديد عقده على الرغم من وجود عروض رسمية من عدة أندية.وقال عطيف في مؤتمر صحفي أمس بحضور بات جانسون، الم