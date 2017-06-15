البرازيلي جورجينهو يقود هجوم الخليج
الدمام ـ الرياضية | Thursday, 15 June 2017 - 00:00 am
كشفت إدارة نادي الخليج عن توقيعها عقداً احترافياً مع المهاجم البرازيلي جورجي بيريرا دا سيلفا، الملقب بـ "جورجينهو"، لاعب نادي هايبرنياس المالطي لتمثيل الفريق في دوري الدرجة الأولى لمدة موسم واحد.
ويأتي تعاقد الإدارة الخلجاوية مع جورجي "30 عاماً" بتوصية من الروماني تيدور المدير الفني للفريق، ومن المنتظر أن يصل جورجينهو إلى سيهات في منتصف شهر يوليو المقبل بعد أن يشارك في مع فريقه هايبرنياس في مباراتي التصفيات الأولية لبطولة أبطال أوروبا.