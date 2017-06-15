16 ناديا موسميا تستهدف 10 آلاف طالب وطالبة

الطائف ـ واس | Thursday, 15 June 2017 - 00:00 am

انطلقت مسـاء أمـس الأنديـة الموسـمية فــي الطائـف، لتقدم حزمـة من الفعاليات والأنشطة الترفيـهـيـة والتثقيـفـيـة بأساليب جاذبة ومشوقة لجميع الفئات.

وفتحت تلك الأندية أبوابهـا لاستقبال الطلاب والطالبات خلال الصيف لإشراكهم في تلك الفعاليات وفقاً لخمسـة مسارات رئيسـيــة "ترفيـهــيـة، توظيفيـــة، سياحــيـة، تطوعية، تقنية".

وتستهدف الأندية الموسمية لهذا العام والبالغ عددها 16 نادياً موسمياً "12 للبنين و 4 للبنات" ما يزيد عن 10 آلاف طالب وطالبة، حرصت تلك الأندية على التنويع والتجديد في البرامج المقدمة بما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لوطنها ومجتمعها في ضوء رؤية المملكة 2030.

كما تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء واللحمة الوطنية، وتنمية القيم والاتجاهات الصحــيـحـة لديـهــم، وحمايتهـم فكريـاً وبناء المهارات الأساسية لسوق العمل وتنمية قيمة التطوع والمسؤولية الاجتماعية.

ونـوه محـمـد عامـر النفيعي المدير العام للتعليم في محافظة الطائف المكلف بدور الأنديـة الموسمـيـة في استثمار أوقات فراغ الطلبة، بما يعود عليهم بالفائدة وترسيخ القيم الإيجابية في شخصياتهم وإكسابهم المهارات والقيم الحميدة وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

يذكر أن أندية البنين تشمل الشفا، والطفيل بن عمرو، وصقلية، والعطا بميسان، والسجن العام، وصقـر قريـش بقــيـا، والسريج بالسر، والملك عبد العزيز بالحوية، والأملح برنية، والمحاني، وأم الدوم والإمام عاصم، أما أندية البنات فتشمل الابتدائية 81 بالقيــم، والســريج بالسر، والبندري بالردف، والسحن ببني سعد.