الزهراني يطالب باستمرار دورة “عروس الجبل”

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Thursday, 15 June 2017 - 00:00 am

أشاد خميس الزهراني اللاعب الدولي السابق، بالدورات الرمضانية التي تقام هذه الأيام في مختلف مناطــق السـعـوديـة، وإبرازها لعدد من المواهب الشابة التي غالباً ما تكون انطلاقتها للنجومية من الحــواري أو الــدورات الرمضانية.

وأوضــح الزهرانــي خلال مشاركته في نهائي دورة مركــز الشبحــة الرمضانية أن حضوره كان بدعوة شخصية من اللجنة المنظمة، ولمشاهدة منطقة عزيزة من الوطن الغالي تتمتع بمقومات سياحية رائعة، مؤكداً أن الشبحة أو(عروس الجبل) كما يطلق عليها، تملك الكثير من المزايا التي ستجعلها مع قادم الأعوام من بين أهم المصايف في السعودية.

من جانبه، قدم محمد مبــروك الجهنـــي من اللجنة المنظمة للبطولة الشكر لخميس الزهراني، لتلبيته الدعوة وحضوره نهائي البطولة، مؤكداً أن حضور الزهراني إضافة لأي حدث، لما يملكه من سجل حافل في مجال الرياضة، وما يتمتع به من أخلاق عالية.

وأشار مبروك إلى أن دورة الشبحة الرمضانية ســجلت ولله الحـمــد نجاحاً كبيراً، وسيكون العام المقبل بإذن الله أكثر نجاحاً بوجود عدد من نجوم كرة القدم السعودية. ‫‬